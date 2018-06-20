14:13 20.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Ламборджини стайл": Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь - ФОТО

В украинской столице во время движения в 529 маршрутного такси на ходу отвалилась дверь. В частности, инцидент случился на перекрестке Харьковского шоссе и улице Вербицкого.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Отметим, что пассажиры вовсе не растерялись от произошедшего. По словам очевидцев, дверь местные жители подняли, поставили и поехали дальше.

В Сети пользователи стали активно комментировать инцидент с маршруткой: 

"Не хотелось Богдану быть маршруткой. Он мечтал быть спорткаром, который открывает двери по моднявому".

"Ну вот, маршрутки тоже поднимут цену за проезд - тогда все будет супер... но не с маршрутками".

"Уже двери выпадают! Скоро на ходу вместе с дверями люди вываливаться будут под колеса! У нас на районе когда едешь в маршрутке, то нужно между зубами язык класть, потому что такие амортизаторы в этих маршрутках, что и зубы повыбивает".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.


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