"Ламборджини стайл": Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь - ФОТО

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Отметим, что пассажиры вовсе не растерялись от произошедшего. По словам очевидцев, дверь местные жители подняли, поставили и поехали дальше.

В Сети пользователи стали активно комментировать инцидент с маршруткой:

"Не хотелось Богдану быть маршруткой. Он мечтал быть спорткаром, который открывает двери по моднявому".

"Ну вот, маршрутки тоже поднимут цену за проезд - тогда все будет супер... но не с маршрутками".

"Уже двери выпадают! Скоро на ходу вместе с дверями люди вываливаться будут под колеса! У нас на районе когда едешь в маршрутке, то нужно между зубами язык класть, потому что такие амортизаторы в этих маршрутках, что и зубы повыбивает".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.