В столичном метро объяснили сбой в движении поездов на зеленой ветке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в своем микроблоге Twitter.

Как отмечается, на станции "Левобережная" пассажиры не могли попасть в вагон с первого раза и им приходилось пропускать несколько поездов. По этому поводу один из пользователей в Facebook написал: "Нельзя просто ехать на работу "красной" линией и не выйти на минутку посмотреть на Днепр. Доброе утро, уважаемые пассажиры!", - гласит его сообщение.

Однако, вместо восхищения видами Днепра, пассажиры выразили свое недовольство тем, что как раз по "красной" ветке поезда утром ехали очень медленно. В комментариях к записи представители метрополитена ответили, что в графике движения поездов произошел небольшой сбой, и заверили пассажиров, что скоро поезда будут "нестись".

Кроме того, пассажиры рассказали, что людей на станциях много, внутрь вагонов не протиснуться, а в самих вагонах нечем дышать. По их словам, объявлений на станциях о сбоях в графике движения поездов не было.

При этом, после такой давки в пресс-службе столичного метрополитена в очередной раз заявили, что это был небольшой сбой графика и скоро подземка заработает в привычном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к концу июня текущего года столичный метрополитен планирует обновить аудиообъявления в поездах. Первой пилотной линией, на которой обновят записи голосов дикторов, станет "синяя ветка".