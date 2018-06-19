В Киеве во вторник ограничат движение в Шевченковском районе

Ограничение будет действовать до 29 июня в связи с ремонтом покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию "Киевавтодора", коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве при повышении температуры до 28 будет вводиться ограничение движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн с десяти часов утра и до десяти часов вечера.