06:00 19.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во вторник ограничат движение в Шевченковском районе

Со вторник, 19 июня в связи с ремонтом покрытия на переулке Рыльского в Шевченковском районе столицы на перекрестке с улицей Владимирской будет частично ограничено движение транспорта.

В Киеве во вторник ограничат движение в Шевченковском районе

Ограничение будет действовать до 29 июня в связи с ремонтом покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию "Киевавтодора", коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве при повышении температуры до 28 будет вводиться ограничение движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн с десяти часов утра и до десяти часов вечера.


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