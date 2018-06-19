В Киеве из-за аварий 18 улиц остались без воды

В результате инцидента временно отключили воду дома на 18 улицах. Как сообщает "Киевводоканал", по состоянию на три часа дня аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.

Таким образом, временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:

улица Дарвина, 1, 4 (жилой дом), 2;

улица Крутой спуск, 3, 5;

улица Круглоуниверситетская, 2/1;

проспект Голосеевский, 91;

улица Потехина, 2, 4, 6;

улица Лобановского, 134-А, 138, 140;

улица Корчака, 40-52, 39-51;

улица Северо-Сырецкая, 1-3;

улица Цедика, 9, 11, 11/6;

проспект Героев Сталинграда, 19, 19-А;

проспект Ватутина, 11;

улица Мурманская, 27;

улица Гната Юры, 1, 3-А;

улица Ромена Роллана, 13-Б, 13-В;

улица Доброхотова, 1-Б;

улица Димерская, 25-40;

улица Юношеская, 29-40;

улица Клавдиевская, 2-10.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продлятся плановые отключения водоснабжения. Водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы.