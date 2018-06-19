В Киеве из-за аварий 18 улиц остались без воды

В Киеве во вторник, 19 июня, произошла авария на водопроводной сети.
В результате инцидента временно отключили воду дома на 18 улицах. Как сообщает "Киевводоканал", по состоянию на три часа дня аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.
Таким образом, временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:
улица Дарвина, 1, 4 (жилой дом), 2;
улица Крутой спуск, 3, 5;
улица Круглоуниверситетская, 2/1;
проспект Голосеевский, 91;
улица Потехина, 2, 4, 6;
улица Лобановского, 134-А, 138, 140;
улица Корчака, 40-52, 39-51;
улица Северо-Сырецкая, 1-3;
улица Цедика, 9, 11, 11/6;
проспект Героев Сталинграда, 19, 19-А;
проспект Ватутина, 11;
улица Мурманская, 27;
улица Гната Юры, 1, 3-А;
улица Ромена Роллана, 13-Б, 13-В;
улица Доброхотова, 1-Б;
улица Димерская, 25-40;
улица Юношеская, 29-40;
улица Клавдиевская, 2-10.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продлятся плановые отключения водоснабжения. Водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы.