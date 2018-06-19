22:32 19.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция задержала в правительственном квартале мужчину с оружием - ФОТО

В правительственном квартале города Киева во вторник, 19 июня, полиция задержала мужчину с оружием.

Столичная полиция задержала в правительственном квартале мужчину с оружием - ФОТО

Парень в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной рады Украины, где в это время проходила массовая акция. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастеты, ножи и дымовую шашку.

При этом задержанный объяснить происхождение этих вещей мужчина не смог. Указанные предметы были изъяты. Предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений под Верховной Радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.


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