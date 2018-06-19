03:00 19.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько придется платить киевлянам за неправильную парковку

В Киеве введут новые штрафы за парковку авто в неположенных местах. Во всяком случае, на это надеются авторы нового закона о парковке.

Стало известно, сколько придется платить киевлянам за неправильную парковку

Соотвествующие штрафы за парковку озвучил киевский городской голова Виталий Кличко во время эфира одного телеканала. Согласно новому закону о парковке, который, по информации мера, примут уже через несколько месяцев, штраф будет составлять одну тысячу грн и даже немногим более.

Так, планируются некоторые льготы тем, кто будет оставлять машину на так называемых парковках перехвата на окраине города и пересаживаться там на общественный транспорт. В частности, мэрия не исключает, что для таких пассажиров проезд может быть безоплатным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство региональной политики предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Заместитель министра Лев Парцхаладзе в своем посте в соцсети написал, что чогласно обновленным нормам организации мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается.


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