Стало известно, сколько придется платить киевлянам за неправильную парковку

Соотвествующие штрафы за парковку озвучил киевский городской голова Виталий Кличко во время эфира одного телеканала. Согласно новому закону о парковке, который, по информации мера, примут уже через несколько месяцев, штраф будет составлять одну тысячу грн и даже немногим более.

Так, планируются некоторые льготы тем, кто будет оставлять машину на так называемых парковках перехвата на окраине города и пересаживаться там на общественный транспорт. В частности, мэрия не исключает, что для таких пассажиров проезд может быть безоплатным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство региональной политики предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Заместитель министра Лев Парцхаладзе в своем посте в соцсети написал, что чогласно обновленным нормам организации мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается.