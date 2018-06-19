Митинг под Радой: произошли первые потасовки – ФОТО, ВИДЕО

Известно, что с акцией протеста в правительственный квартал вышли ветераны Афганской войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЕС и шахтеры. Кроме того, из-за проведения митинга перекрыта улица Грушевского, движение транспорта утруднено.

Сообщается, что все выходы и входы Верховной рады также перекрыты. Также заблокирован центральный вход здания. Представители организаций афганцев и чернобыльцев прорвали оцепление правоохранителей вокруг здания парламента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице неподалеку правительственного квартала затруднено движение транспорта из-за митинга. В ведомстве обратились к водителям, чтобы те заранее планировали свой маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок. Известно, что на улицы с акциями протестов вышли ветераны-афганцы, выдвигая к властям социальные требования.