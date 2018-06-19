Митинг под Радой: пострадали трое правоохранителей - ФОТО

Отмечается, что в результате столкновений пострадали трое правоохранителей.

По словам главы полиции, один полицейский пострадал в результате распыления газового баллончика. Другие получили повреждения во время столкновений.

В данное время продолжаются акции протестов и движение транспорта ограничено.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве под Верховной Радой произошли первые стычки между митингующими и полицией. Известно, что с акцией протеста в правительственный квартал вышли ветераны Афганской войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЕС и шахтеры. Кроме того, из-за проведения митинга перекрыта улица Грушевского, движение транспорта утруднено.