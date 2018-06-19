11:21 19.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за митинга перекрыт центр Киева – ФОТО

Сегодня рано утром 19 июня, в украинской столице неподалеку правительственного квартала затруднено движение транспорта из-за митинга.

Из-за митинга перекрыт центр Киева – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве обратились к водителям, чтобы те заранее планировали свой маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок. Известно, что на улицы с акциями протестов вышли ветераны-афганцы, выдвигая к властям социальные требования.

По словам активистов, они очень недовольны государственной помощью ветеранам.

"Извините, киевляне, может, неудобно, но мы должны прибегнуть к таким методам, чтобы власть обратила внимание", - говорит председатель Хмельницкой областной организации ветеранов Афганистана Николай Приступа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском Санкт-Петербурге прошла акция протеста в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор осуществляет попытки заблокировать уже несколько недель.


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