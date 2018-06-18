В центре Киева под авто провалился асфальт - ФОТО

В самом центре украинской столице в районе улицы Ярославов Вал в понедельник, 18 июня, машина провалилась под асфальт. Об этом свидетельствуют снимки, которые пользователи сообщили в своем микроблоге в Twitter.
Как отметили украинцы в своих соцсетях, провал грунта случился у кромки бордюра, где стоял автомобиль. В результате транспортное средство провалилось в яму полностью.
Так, спустя некоторое время на место чрезвычайного происшествия приехала спецтехника. В настоящее время сотрудники ГСЧС пытаются достать автомобиль из провала.
"Сейчас о пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Чугуеве Харьковской области в понедельник, 21 мая, прошел проливной дождь. В результате, ливень практически полностью уничтожена часть дороги.