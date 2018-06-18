13:38 18.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева под авто провалился асфальт - ФОТО

В самом центре украинской столице в районе улицы Ярославов Вал в понедельник, 18 июня, машина провалилась под асфальт. Об этом свидетельствуют снимки, которые пользователи сообщили в своем микроблоге в Twitter.

 

В центре Киева под авто провалился асфальт - ФОТО

Как отметили украинцы в своих соцсетях, провал грунта случился у кромки бордюра, где стоял автомобиль. В результате транспортное средство провалилось в яму полностью. 

Так, спустя некоторое время на место чрезвычайного происшествия приехала спецтехника. В настоящее время сотрудники ГСЧС пытаются достать автомобиль из провала.

"Сейчас о пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Чугуеве Харьковской области в понедельник, 21 мая, прошел проливной дождь. В результате, ливень практически полностью уничтожена часть дороги.


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