09:59 18.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горел центральный автовокзал

В Киеве в ночь на воскресенье, 17 июня, горел центральный автовокзал.

В Киеве горел центральный автовокзал

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Светлана Водолага, пожар произошел на втором этаже в помещении Киевского центрального автовокзала возле станции метро "Демеевская".

Информация о возгорании поступила около трех часов ночи. Уже на месте пожарные установили, что огонь уже охватил стены коридора, в месте, где групповая прокладка электрокабелей и распространился на служебное помещение. Около пяти часво утра спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в воскресенье, 17 июня, горела свалка. Пожарным подразделениям понадобилось более трех часов, чтобы потушить огонь на несанкционированном сбросе мусора.


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