15:58 18.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные власти не рекомендуют купаться на всех пляжах города

В Киеве на всех муниципальных пляжах вывесили желтый флаг, то есть на их территории купаться не рекомендуется. Об этом сообщают местные СМИ.

Столичные власти не рекомендуют купаться на всех пляжах города

Как отметили в ведомстве, данное решение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей.

При этом, точный статус воды определяется по результатам анализа проб воды. Всего на пляжах возможно применение трех флагов: зеленый - купаться разрешено, желтый - не рекомендуется, красный - запрещено.

Воздержание от купания после дождей является мировой практикой, говорится в рекомендации ведомства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки было обнаружено на пяти киевских пляжах.  Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.


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