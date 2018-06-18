Столичные власти не рекомендуют купаться на всех пляжах города

Как отметили в ведомстве, данное решение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей.

При этом, точный статус воды определяется по результатам анализа проб воды. Всего на пляжах возможно применение трех флагов: зеленый - купаться разрешено, желтый - не рекомендуется, красный - запрещено.

Воздержание от купания после дождей является мировой практикой, говорится в рекомендации ведомства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки было обнаружено на пяти киевских пляжах. Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.