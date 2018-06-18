Стали известны причины пожара на автовокзале в Киеве

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Сотрудниками госслужбы было установлено, что в последствии возгорания была повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении.

Стоит добавить, что на месте происшествия работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве горел центральный автовокзал. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Пожар произошел на втором этаже в помещении Киевского центрального автовокзала возле станции метро "Демеевская".