12:57 18.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стали известны причины пожара на автовокзале в Киеве

Министерство внутренних дел Украины разъяснило причины аварии на столичном центральном вокзале.

Стали известны причины пожара на автовокзале в Киеве

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Сотрудниками госслужбы было установлено, что в последствии возгорания была повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении.

Стоит добавить, что на месте происшествия работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве горел центральный автовокзал. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Пожар произошел на втором этаже в помещении Киевского центрального автовокзала возле станции метро "Демеевская".


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