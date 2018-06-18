12:15 18.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевтеплоэнерго подало в суд на "Нафтогаз"

Столичная компания "Киевтеплоэнерг" о обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Национальной компании "Нафтогаз Украины".

Киевтеплоэнерго подало в суд на

"Киевтеплоэнерг" просит суд признать заключенными договоров о поставках газа. Как сообщает в воскресенье, 18 июня, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на "Нафтогаз" постановлением Кабинета министров N187 возложены обязательства по поставкам газа.

Действующее законодательство, включая это постановление, не предусматривает права "Нафтогаза" отказать столичной компании в заключении договоров поставки газа.

При этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил, что позиция города неизменна: необходимо заключить договор на поставку газа и урегулировать проблему задолженности.

На сегодня еще окончательно не определена сумма долга Киевэнерго перед Нафтогазом. Часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов невозможна, - напомнил он.

В свою очередь, городской голова Виталий Кличко сообщил, что власти обратились в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ.

Напомним как сообщал УРА-Информ, 1 мая 2018 года власти Киева передали "Киевтеплоэнерго" тепловые сети "Киевэнерго". Однако по состоянию на сегодня все еще продолжается подготовка к передаче ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также мусоросжигательного завода Энергия.

При этом Нафтогаз отказался отпускать газ Киевтплоэнерго, потребовав передать долги Киевэнерго на баланс новой компании. В свою очередь городские власти категорически отказались выполнять это требование, заявив, что такие меры не предусматриваются законодательством.


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