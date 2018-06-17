В столице стартовала акция "КиевПрайд" - ФОТО

Сообщается, что в акции принимают участие представители секс-меньшинств и все те, кто поддерживают право на равенство и отсутствие дискриминации из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Также на марша можно было увидеть людей, которые отстаивают права и бороться против дискриминации в обществе людей с ограниченными физическими возможностями, инвалидов, беременных женщин и пенсионеров.

Среди толпы активистов были замечены посол Канады Роман Ващук и посол Великобритании Джудит Гоуф, европейские депутаты Ребекка Хармс, Ана Гомеш и София Велд, замминистра экономики Максим Нефьодов, нардеп Светлана Залищук.

Правопорядок на улицах в центре гороад обеспечивают около 5 тыс правоохранителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве, 16 июня с 18:00 по 17 июня центральная часть улиц столицы будет перекрыта.