Центр столице перекроют из-за Марша равенства

Перекрытыми окажутся следующие маршруты:

- от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

- от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

- от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

- от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

- от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

- от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением ЛГБТ-марша в центре столице изменят график работы общественного транспорта. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 15 июня до 06:00 16 июня; с 21:00 16 июня до 06:00 17 июня.