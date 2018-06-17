07:00 17.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Центр столице перекроют из-за Марша равенства

В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве, 16 июня с 18:00 по 17 июня центральная часть улиц столицы будет перекрыта. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Центр столице перекроют из-за Марша равенства

Перекрытыми окажутся следующие маршруты:

- от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

- от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

- от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

- от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

- от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

- от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

- от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением ЛГБТ-марша в центре столице изменят график работы общественного транспорта.  Движение транспорта будет ограничено с 21:00 15 июня до 06:00 16 июня; с 21:00 16 июня до 06:00 17 июня. 


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