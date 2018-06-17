Столичная полиция отпустила всех задержанных на Марше равенства

Полиция проверила, всех кого доставили в управление, провела анкетный опрос, взяли объяснения и отпустили. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Киева.

Там также добавив, что в рамках двух уголовных производств следователи изучат записи с камер видеонаблюдение и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников стычек и дать их действиям правовую оценку.

Напомним, сегодня в Киеве возле Дома учителя стартовал Марш Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщал УРА-Информ, сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Марша равенства. Против полицейских со стороны этих активистов были применены и газовые гранаты, взрывпакеты, слезоточивый газ.