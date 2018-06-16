В столице вновь поменяют график движение общественного транспорта

Сообщается, что частично будет изменен маршрут троллейбусов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, аэропорта “Киев”, ул. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по обычному маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше по обычной трассе; автобусов маршрута № 20 от ж/м “Корчеватое” до ул. Большая Васильковская по обычному маршруту.

Движение 17 июня будет ограничено по ул. Саксаганского — ул. Антоновича, дальше в направлении ж/м “Корчеватое” по собственному маршруту; автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади; автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. Валерия Лобановского; автобусов маршрута № 118 от ст. м. “Черниговская” до ст. м. “Дворец Спорта”.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве в ночь на 16 и 17 частично будет ограничено движение на Виноградаре. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 15 июня до 06:00 16 июня; с 21:00 16 июня до 06:00 17 июня.