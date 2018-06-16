В столице российский консул пытался сесть за руль в нетрезвом состоянии

Инцидент произошел около ресторана "Чачапури" на улице Борщаговской. Консул ужинал в этом заведении, а также выпил немалую дозу алкоголя. Когда он сел за руль, очевидцы вызвали полицию и не дали мужчине выехать со стоянки.

Через некоторое время правоохранители его остановили, но не смогли ничего сделать, кроме как преградить путь нетрезвому автомобилисту.

Стоит отметить, что согласно Венской конвенции, дипломатов такого уровня нельзя задерживать, а их авто - эвакуировать. В результате пьяный консул отказался пройти алкотест и ушел пешком, бросив автомобиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Днепропетровщине водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением и упал на железнодорожные пути. На место аварии прибыли 30 человек, 7 единиц техники, из них от Главного управления ДСНС в области, которые ликвидировали последствия ДТП.