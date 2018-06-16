На столицу надвигается грозовой шторм

Сообщается, что температура ночью в городе достигнет 15-17 тепла, днем 26-28 градусов. В столице местами пройдет кратковременный дождь, но в самой области людей просят приготовиться к стихийным грозам и ливням.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие двое суток погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса в поле пониженного атмосферного давления.