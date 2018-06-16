Кличко собирается ввести "драконовские" штрафы для нарушителей правил парковки

По его словам, штраф за парковку в неположенном месте превышать 1 тыс гривен. В столице уже установлено более 6 тыс видеокамер, которые позволят привлечь к ответственности водителей, нарушающих правила остановки, стоянки и парковки автомобилей.

Новый закон о парковке уже через несколько месяцев вступит в силу. За повторное нарушений правил парковки Кличко пообещал лишать водительских прав. Таким образом, считает столичный глава, в Киеве будет создана целая коммуникационная сеть между совестными автомобилистами и контролирующими службами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Киева на Михайловской площади теперь будет запрещено парковать личный транспорт. Ограничения движения удалось достичь при помощи помощью дорожных знаков, шлагбаумов и бетонных заграждений движения транспорта по улице Трехсвятительской. Кроме того, городские власти собираются расширить места для парковок автомобилей вместе со специальными фандоматами, где можно получить парковочные талоны.