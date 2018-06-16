КГГА ограничили транспортное движение в Подольском районе

Так, перекрытыми дороги окажутся по улице Василия Порика на участке от дома № 7 до улице Правды. На данном участке дороги будет проводиться запланированный столичным бюджетом ремонт. В районе будут установлены декоративные литейные фонари с энергосберегающими лампами, будут установлены камеры видеофиксации в отместку нарушителям ПДД, а также заградительные столбы против тротуарных парковщиков.

Коммунальные службы просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ.

Движение транспорта будет ограничено с 21:00 15 июня до 06:00 16 июня; с 21:00 16 июня до 06:00 17 июня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве в следующую субботу, 23 июня, будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда. Движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади.