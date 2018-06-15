23:20 15.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева столкнулось 6 иномарок - ВИДЕО

В Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 легковых автомобилей. Об этом передает "Киев.Оперативный". 

В центре Киева столкнулось 6 иномарок - ВИДЕО

По предварительной информации, водитель грузового авто марки Renault пытался перестроиться в соседний ряд, но не заметил фуру, которая шла на обгон Renault. От удара машину развернуло на 180 градусов, что привело к полному перекрытию движения.

Травмы получили пассажирка Mercedes, которую госпитализировали в тяжелом состоянии и водителя грузовика, которому помощь оказали на месте инцидента.

В результате столкновения пострадало шесть автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовик DAF.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице, случилась авария с участием мусоровоза, который на дороге сбил пожилую женщину. Трагедия произошла в Дарницком районе столицы по ул. Бажана, 30.


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