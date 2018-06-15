13:59 15.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мусоровоз наехал на пенсионерку – ФОТО

В украинской столице, случилась авария с участием мусоровоза, который на дороге сбил пожилую женщину. От полученных травм женщина скончалась еще до приезда скорой.

В столице мусоровоз наехал на пенсионерку – ФОТО

Трагедия произошла в Дарницком районе столицы по ул. Бажана, 30 , сообщает портал Стражи Эспрессо.

По словам водителя грузовика, пожилая женщина шла рядом, внезапно поскользнулась и упала прямо под колеса. Водитель не успел затормозить и наехал на старушку.

Версию водителя подтверждают свидетели трагедии - с балкона дома женщина видела, как бабушка поскользнулась и упала под колеса.

В данное время, правооохранители выясняют все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в международном аэропорту Киев имени Сикорского произошел инцидент с самолетом авиакомпании Bravo. Во время приземления самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу.


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