13:33 15.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на выходных метро будет работать на час дольше

В результате проведения Второго фестиваля MotoOpenFest в украинской столице, 16 и 17 июня, метрополитен будет работать на час дольше. 

В Киеве на выходных метро будет работать на час дольше

Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Twitter.

"Согласно порядку организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к концу июня текущего года столичный метрополитен планирует обновить аудиообъявления в поездах. Первой пилотной линией, на которой обновят записи голосов дикторов, станет "синяя ветка". По словам пресс-секретаря метрополитена Наталии Макогон, из-за того, что произошло переименование станции "Петровка" на "Почайну", пришлось искать голос, который озвучит станции. Так как диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет.


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