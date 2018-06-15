В Киеве мужчина устроил резню, есть пострадавший

Неизвестный с ножом напал на прохожего. С ранением грудной клетки пострадавшего срочно госпитализировали в больницу, а его обидчика задержали, и для дачи объяснений доставили в управление полиции.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, между двумя мужчинами, которые ранее не были знакомы, произошел словесный конфликт. Во время потасовки один из них вдруг достал нож и ударил им другого в грудь.

Пока очевидцы вызывали врачей и полицию, преступник скрылся с места происшествия. Вместе с тем далеко убежать ему не удалось, Патрульные, которые по приметам разыскали злоумышленника, задержали его.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, по прибытию правоохранители опросили врачей, которые оказывали помощь пострадавшему. Также пообщались со свидетелями, которые рассказали обстоятельства происшествия.

Уже открыто уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Полиция готовит материалы в суд для избрания задержанному меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник вечером, 12 июня, возле станции метро " Берестейская" произошла драка. Двое друзей, после распития алкоголя, подрались, а затем устроили поножовщину. В результате инцидента один из них ранил другого.