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В Киеве дерево убило женщину - ВИДЕО, ФОТО

В Киеве накануне вечером, в четверг, 14 июня, прошла сильнейшая гроза.

В Киеве дерево убило женщину - ВИДЕО, ФОТО

Ливень который сопровождался резкими порывами ветра и молниями. При этом в Голосеевском районе из-за сложных погодных условий на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, несчастный случай произошел на улице Голосеевской. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

Женщина вместе с родственницей направлялась в дом, когда в результате порыва ветра на нее упала ветка от дерева. Пострадавшая получила телесные повреждения от которых скончалась на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня синоптике вновь обещают грозы. В пятницу облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь c грозой будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем будет от 24 до 26 теплых градусов.


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