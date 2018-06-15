В аэропорту Киев произошла авария самолета - ФОТО

Во время приземления самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Как сообщила у себя на страничке в Facebook пресс-служба аэропорта, воздушное судно совершало полет из Анталии в Киев. На борту находилось 169 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Вместе с тем все они были эвакуированы в зал прилета терминала. На месте работала аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидалм авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

При этом все самолеты, которые должны были приземлиться в Жулянах перенаправляются в аэропорт Борисполь. Аэропорт был открыт около часу ночи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 мая в аэропорту Киев во время загрузки багажа работники на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета авиакомпании Ernest Airlines.