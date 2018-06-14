Столичная власть может на 22 улицах позволить ездить со скоростью 80 километров в час

Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевской городской рады по вопросам транспорта и связи. Как сообщает пресс-служба Киеврады, проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 километров в час в период с 1 апреля до 1 ноября" в ближайшее время будет вынесен на голосование в городскую раду.

При этом секретарь Киеврады Владимир Прокопив пояснил, что перечень улиц был определен по результатам проведенного анализа. По его словам, в городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где можно двигаться с повышенной скоростью, - пояснил он, добавив, что в зимний период через сложные погодные условия на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 километров в час.

Таким образом, в Киеврада предлагают увеличить скорость движения на следующих участках: у

улица Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской); Большая Кольцевая дорога (от улицы Городской до пересечения с улицей Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта);

улица Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);

проспект Оболонский (от улицы Богатырской до Малиновского);

Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева);

улица Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста);

улица Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

улица Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до улицы Электриков); Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного моста);

улица М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

бульвар Дружбы Народов (от Лыбидской площади до улицы Ниманськой);

проспект Броварской (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бульвар Перова (от улицы Воскресенской до улицы Навои);

улица Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской);

улица Космонавта Комарова (от улицы Борщаговской до улицы Леся Курбаса);

улица Курбаса (от проспекта космонавта Комарова до улицы. Гната Юры) улицы Борщаговская;

улица Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).