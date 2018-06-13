В Оболонском районе столицы проведут промывку сетей

Отмечается, что будет проводится очистка и мойка резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Оболонь-1".

В зону работ попадут сети по ул. Иорданская, ул. Архипенко, ул. Приозерная, ул. Малиновского, просп. Оболонский, 1-36, ул. Героев Сталинграда (от Московского моста до ул. Приречная), ул. Приречная, ул. Тимошенко.

К слову, профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", столичная компания "Киевводоканал" планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Тарифы будут повышены на 49,6% до 23,17 гривен.