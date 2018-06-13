В Киеве начался суд по делу убийства Вороненкова

Отмечается, что сегодня на заседании будут присутствовать: Ярослав Тарасенко, который обвиняется в пособничестве в умышленном убийстве из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, его обвиняют в ношении, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и еще один обвиняемый – Александр Лось.

Дело рассматривает коллегия судей Циктич, Голуб и Трубников. В зале присутствуют родственники обвиняемых, журналисты и активисты.

Годом ранее, 23 марта, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили в Киеве, возле отеля "Премьер Палас". После чего ГПУ заявила, что, по версии следствия, заказчиком является российский криминальный авторитет, бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями – пятеро граждан Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева снял практически все обязательства с городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в завладении средствами городского бюджета.