14:48 13.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве начался суд по делу убийства Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 13 июня, начал слушание по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Киеве начался суд по делу убийства Вороненкова

Отмечается, что сегодня на заседании будут присутствовать: Ярослав Тарасенко, который обвиняется в пособничестве в умышленном убийстве из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, его обвиняют в ношении, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и еще один обвиняемый – Александр Лось.

Дело рассматривает коллегия судей Циктич, Голуб и Трубников. В зале присутствуют родственники обвиняемых, журналисты и активисты.

Годом ранее, 23 марта, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили в Киеве, возле отеля "Премьер Палас". После чего ГПУ заявила, что, по версии следствия, заказчиком является российский криминальный авторитет, бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями – пятеро граждан Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева снял практически все обязательства с городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в завладении средствами городского бюджета.


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