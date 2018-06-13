10:32 13.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100196600:Polishuk

В Киеве конфликт нетрезвых мужчин закончился поножовщиной

В Киеве во вторник вечером, 12 июня, возле станции метро "Берестейская" произошла драка.

В Киеве конфликт нетрезвых мужчин закончился поножовщиной

Двое друзей, после распития алкоголя, подрались, а затем устроили поножовщину. В результате инцидента один из них ранил другого.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, информация к ним поступила от врачей. В больницу на стационар поступил киевлянин с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.

Скорую помощь вызвали прохожие. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и опросила свидетелей. За несколько минут патрульные сообщили о задержании мужчины, который, вероятно, нанес киевлянину телесные повреждения.

Правоохранители установили, что между мужчинами ними возник конфликт, а дальше - драка, во время которой пострадавший получил ножевые ранения. После преступления мужчина скрылся, но прохожие успели запомнить приметы и своевременно предоставить их полиции.

Задержанный сознался в содеянном и против него уже открыто уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области 25-летнего местного жителя приговорили к шесть годам заключения за нападение и причинение тяжких ножевых ранений односельчанину во время бытовой ссоры.


Поделиться
Читайте также:
 
В АП надеются, что Антикоррупционный суд будет создан до начала 2019 года Стало известно, где вынесут приговор по делу MH17 Гройсман созывает министров на заседание ГФС осталась в подчинении Минфина, - Маркарова
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив