В Киеве конфликт нетрезвых мужчин закончился поножовщиной

Двое друзей, после распития алкоголя, подрались, а затем устроили поножовщину. В результате инцидента один из них ранил другого.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, информация к ним поступила от врачей. В больницу на стационар поступил киевлянин с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.

Скорую помощь вызвали прохожие. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и опросила свидетелей. За несколько минут патрульные сообщили о задержании мужчины, который, вероятно, нанес киевлянину телесные повреждения.

Правоохранители установили, что между мужчинами ними возник конфликт, а дальше - драка, во время которой пострадавший получил ножевые ранения. После преступления мужчина скрылся, но прохожие успели запомнить приметы и своевременно предоставить их полиции.

Задержанный сознался в содеянном и против него уже открыто уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области 25-летнего местного жителя приговорили к шесть годам заключения за нападение и причинение тяжких ножевых ранений односельчанину во время бытовой ссоры.