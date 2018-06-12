10:57 12.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Зайцев" в общественном транспорте будет ловить полиция

Сотрудники Нацполиции и Службы организации сбора и учета выручки будут проводить совместные регулярные рейды в столичном общественном транспорте на пассажиров, которые не платят за проезд.

Как сообщили в пресс-службе Киевпастранса, регулярные проверки будут проводить уже с этой недели. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться.

Во время рейда будет проверяться наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд у пассажиров наземного общественного транспорта.

Как утверждает генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко, что такие действия позволят защитить работников предприятия досадных случаев.

"Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно оплачивать проезд, чтобы избежать таких негативных ситуаций", — добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице с начала июня в районе Позняков на улицах Здолбуновской и Припятскомвременно ограничат движение транспорта на 18 месяцев. При этом, также будет перекрыто движение по тротуару в связи с реконструкцией электрической подстанции "Позняки" и строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.


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