В Киеве тягач застрял под мостом у метро "Левобережная" - ФОТО

Отмечается, что водитель тяжелой техники вовремя понял, что габарит груза не проходит, и почти успел остановиться.

К счастью, серьезных повреждений путепровода на опубликованных фото с места происшествия не заметно. Однако, на снимках можно увидеть, что в результате столкновения с мостом пострадала кабина экскаватора. Водитель находиться в удовлетворенном состоянии здоровья.

На место инцидента прибыла полиция, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следстви дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.