15:26 12.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве тягач застрял под мостом у метро "Левобережная" - ФОТО

В Киеве в районе метро "Левобережная" под мостом застрял тягач с экскаватором. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают в сообществе dtp.kiev.ua.

В Киеве тягач застрял под мостом у метро

Отмечается, что водитель тяжелой техники вовремя понял, что габарит груза не проходит, и почти успел остановиться.

К счастью, серьезных повреждений путепровода на опубликованных фото с места происшествия не заметно. Однако, на снимках можно увидеть, что в результате столкновения с мостом пострадала кабина экскаватора. Водитель находиться в удовлетворенном состоянии здоровья.

На место инцидента прибыла полиция, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следстви  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.


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