В Киеве неизвестные ограбили пункт обмена валют

Сколько именно денег украли злоумышленники пока не сообщает. Как сообщает пресс-службе полиции Киева, на место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Голосеевского отдела полиции. На данный момент продолжаются следственно-поисковые работы по поиску этих лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Индустриальном районе Харькова полицейские оперативно задержали иностранца за совершение разбойного нападения. Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение от 20-летнего жителя Чугуевского района.

Он рассказал о том, что на проспекте Московском неизвестные брызнули из газового баллончика ему в лицо и под угрозой применения ножа завладели его мобильным телефоном и кошельком.