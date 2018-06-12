04:00 12.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100196485:Polishuk

В Киеве неизвестные ограбили пункт обмена валют

В столичном Голосеевском районе в понедельник,11 июня, двое неизвестных ограбили пункт обмена валют.

В Киеве неизвестные ограбили пункт обмена валют

Сколько именно денег украли злоумышленники пока не сообщает. Как сообщает пресс-службе полиции Киева, на место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Голосеевского отдела полиции. На данный момент продолжаются следственно-поисковые работы по поиску этих лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Индустриальном районе Харькова полицейские оперативно задержали иностранца за совершение разбойного нападения. Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение от 20-летнего жителя Чугуевского района.

Он рассказал о том, что на проспекте Московском неизвестные брызнули из газового баллончика ему в лицо и под угрозой применения ножа завладели его мобильным телефоном и кошельком.


Поделиться
Читайте также:
 
В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, пострадали шесть человек - ВИДЕО Дисциплинарная комиссия в высказываниях Линчевского нарушение не увидела - ФОТО США расширили санкции против России за кибератаки Нацбанк на вторник укрепил гривну
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив