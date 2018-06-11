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В столичном Деснянском районе Киева горит трава возле ТЭЦ-6 - ФОТО

В понедельник, 11 июня, в Киеве возник пожар на открытой территории.

В столичном Деснянском районе Киева горит трава возле ТЭЦ-6 - ФОТО

На данный момент огонь уже охватил площадь в три гектара на улице Пуховской в Деснянском районе. Как сообщает киевское управление Государственной службы по чрезвычайным, информация о пожаре на открытой территории поступила после двух часов дня.

Тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники пропаханы полосы.

Сейчас на месте работает семь единиц техники и 20 человек личного состава. Тушение пожара пока продолжается. Причина его возникновения выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром 5 июня в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около десяти гектаров. Пожар ликвидировали вечером 8 июня.


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