В Киеве дотла сгорела элитная баня - ФОТО

К счастью, никто во время пожара не пострадал. Как сообщает Информатор, пожар в бане по улице Коростенская начался около семи часов утра.

В двухэтажном здании выгорели помещения и крыша. Причины возгорания сейчас устанавливает инспектор.

Уже к 11 часов спасателям удалось ликвидировать. При этом сотрудники банного комплекса препятствовали работе журналистов с техникой, применяя силу и угрожая.

На месте происшествия работали 3-я, 9-я, 18-я и 21-я пожарные части. Всего было задействовано десять единиц спецтехники. Также на место возгорания приехали медики, аварийные службы, службы водоканала и газа.

Вместе с тем местные жители утверждают, что банный комплекс принадлежит бывшему главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, однако она руководит удаленно, а ведут хозяйство другие люди.