23:47 11.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100196491:Polishuk

В Киеве дотла сгорела элитная баня - ФОТО

В понедельник, 11 июня, в столичном массиве Новобеличи горел банный клуб "Славянский эликсир".

В Киеве дотла сгорела элитная баня - ФОТО

К счастью, никто во время пожара не пострадал. Как сообщает Информатор, пожар в бане по улице Коростенская начался около семи часов утра.

В двухэтажном здании выгорели помещения и крыша. Причины возгорания сейчас устанавливает инспектор.

Уже к 11 часов спасателям удалось ликвидировать. При этом сотрудники банного комплекса препятствовали работе журналистов с техникой, применяя силу и угрожая.

На месте происшествия работали 3-я, 9-я, 18-я и 21-я пожарные части. Всего было задействовано десять единиц спецтехники. Также на место возгорания приехали медики, аварийные службы, службы водоканала и газа.

Вместе с тем местные жители утверждают, что банный комплекс принадлежит бывшему главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, однако она руководит удаленно, а ведут хозяйство другие люди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 11 июня, в Киеве возник пожар на открытой территории. На данный момент огонь уже охватил площадь в три гектара на улице Пуховской в Деснянском районе. Как сообщает киевское управление Государственной службы по чрезвычайным, информация о пожаре на открытой территории поступила после двух часов дня.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутатов могут начать штрафовать за "кнопкодавство" Беларусь направит на Донбасс гуманитарную помощь На Тернопольщине иномарка слетела с проезжей части и опрокинулась, водитель погиб - ФОТО В Берлине началась встреча главы МИД "нормандской четверки"
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив