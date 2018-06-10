15:27 10.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошла авария с участием двух иномарок - ФОТО

В Киеве в Дарницком районе столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Об этом передает dtp.kiev.ua в Facebook.

В столице произошла авария с участием двух иномарок - ФОТО

Инцидент произошел на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко. По предварительной информации, водитель Renault ехал по проспекту Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. В итоге - ни один из водителей не пропустил второго на пересечении улиц.

В дорожно-транспортном происшествии пострадало 5 человек, все они были пассажирами французской иномарки. Правоохранители также установили, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП из четырех автомобилей. Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 автомобиля -  Lada Kalina, Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.


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