В столице произошла авария с участием двух иномарок - ФОТО

Инцидент произошел на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко. По предварительной информации, водитель Renault ехал по проспекту Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. В итоге - ни один из водителей не пропустил второго на пересечении улиц.

В дорожно-транспортном происшествии пострадало 5 человек, все они были пассажирами французской иномарки. Правоохранители также установили, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП из четырех автомобилей. Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 автомобиля - Lada Kalina, Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.