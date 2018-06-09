В столице появилась необычная уличная скульптура - ФОТО

Культурная новинка появилась на углу дома по улице Дегтяревская, 6. Высота скульптуры всего 13 см, а вес 1,8 кг. Несмотря на такие скромные размеры, на создание скульптуры потребовалось четыре месяца. Скульптура оказалась самой "скрытной", обнаружить ее будет нелегко. Это задумывалось специально, чтобы молодежь могла почувствовать режим "квеста" и ненадолго занять себя поиском места положения изваяния.

На плинфе есть надпись: "Потри меня - будет новое жилье", что привлекает многих туристов и киевлян фотографироваться с достопримечательностью.

Стоит отиетить, что плинфа - это кирпич, который был основным строительным материалом Византии и украинского храмового зодчества Х-ХIII столетий. Именно из плинфы были построены Золотые ворота и София Киевская.

Как сообщалось в "УРА-Информ", скульптура каменного всадника на коне, памятник Щорсу, должна быть первым экспонатом Музея монументальной пропаганды СССР, но киевская власть решительно выступает против этого.