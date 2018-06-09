Стало известно, где в столице будут работать водные зоны отдыха

Больше всего пляжей будет работать в Днепровском районе: "Молодежный", "Венеция", "Передмостная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";

Также в районе будет открыто 4 зоны отдыха: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки"».

Общая статистика по городу Киеву следующая: в Оболонском районе - 2 пляжа: "Вербный", "Пуща-Водица" и 5 зон отдыха: "Верхняя", "Наталка", "Редчина", "Билла", "Городская"; в Деснянском районе - пляж "Водоворот" и 2 зоны отдыха "Троещина", "Алмазная"; в Голосеевском районе - пляж "Галерный"; в Дарницком районе - 2 зоны отдыха "Осокорки" и "Солнечная"; в Святошинском районе - зона отдыха "Святошино"; в Подольском районе - 2 зоны отдыха "Голубая", "Синеозерная"; в Соломенском районе - зона отдыха "Совская балка".

Как сообщалось в "УРА-Информ", коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на трех киевских пляжах.