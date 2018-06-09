Несколько улиц Киева перекроют из-за сьемок фильма - ФОТО

Режиссеры и постановщики попросили местных жителей не мешать съёмочному процесс и оставаться в "тени". Сейчас на Героев Сталинграда находится множество муниципальной охраны, которая следила за порядком, а также большое количество съемочного персонала и рабочая суета вокруг грузовиков с аппаратурой.

Так, на здании института разместилась большая надпись "Городская больница МСЧ-126", а над входом флаг СССР. Именно в это учреждение, которое находилось в Припяти в 1986 году, поступали первые пострадавшие, среди которых были пожарные и работники станции. Судя по всему, на проспекте Героев Сталинграда снимались эпизоды той жуткой ночи, 26 апреля 1986 года, которая изменила жизни сотен тысяч людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре украинской столицы в воскресенье, 10 июня, с 8:00 до 13:00 запретят движение транспорта из-за Цветного пробега. Забег состоится по маршруту Троицкая площадь - улица Большая Васильковская, в направлении станции метро Дворец Украина, разворот на улице Большой Васильковской.