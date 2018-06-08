15:14 08.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве женщина выпала из окна - ФОТО, ВИДЕО

В Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки. Падение оказалось смертельным.

В Киеве женщина выпала из окна - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Депутатской, 6, сегодня, примерно в 07:20. В данное время пока неизвестно из какого именно этажа выпала женщина.

При этом, очевидцы проишествия отметили, что работники скорой помощи на вызов прибыли довольно быстро. 

"Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали медики.

Стоит добавить, что на месте также работали сотрудники полиции. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. В результате инцидента, мальчик от полученных травм погиб на месте.


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