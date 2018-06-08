В Киеве женщина выпала из окна - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Депутатской, 6, сегодня, примерно в 07:20. В данное время пока неизвестно из какого именно этажа выпала женщина.

При этом, очевидцы проишествия отметили, что работники скорой помощи на вызов прибыли довольно быстро.

"Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали медики.

Стоит добавить, что на месте также работали сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. В результате инцидента, мальчик от полученных травм погиб на месте.