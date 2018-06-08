В Киеве женщина выпала из окна - ФОТО, ВИДЕО

В Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки. Падение оказалось смертельным.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Депутатской, 6, сегодня, примерно в 07:20. В данное время пока неизвестно из какого именно этажа выпала женщина.
При этом, очевидцы проишествия отметили, что работники скорой помощи на вызов прибыли довольно быстро.
"Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали медики.
Стоит добавить, что на месте также работали сотрудники полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. В результате инцидента, мальчик от полученных травм погиб на месте.