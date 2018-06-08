В Киеве изменили правила парковки в центре города - ФОТО

В центре Киева на Михайловской площади теперь будет запрещено парковать личный транспорт. Об этом передает Центр организации дорожного движения Киева Facebook.
Отныне вдоль площади движение будет организовано таким образом, что делает проезд частных автомобилей невозможным, а несанкционированную парковку и транзитный проезд автотранспорта будет строго штрафоваться.
Ограничения движения удалось достичь при помощи помощью дорожных знаков, шлагбаумов и бетонных заграждений движения транспорта по улице Трехсвятительской. Кроме того, городские власти собираются расширить места для парковок автомобилей вместе со специальными фандоматами, где можно получить парковочные талоны.
Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала мая в Киеве на Подоле расширят пешеходную зону на Контрактовой площади и усовершенствуют схему движения транспорта. Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов.