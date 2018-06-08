В Киеве изменили правила парковки в центре города - ФОТО

Отныне вдоль площади движение будет организовано таким образом, что делает проезд частных автомобилей невозможным, а несанкционированную парковку и транзитный проезд автотранспорта будет строго штрафоваться.

Ограничения движения удалось достичь при помощи помощью дорожных знаков, шлагбаумов и бетонных заграждений движения транспорта по улице Трехсвятительской. Кроме того, городские власти собираются расширить места для парковок автомобилей вместе со специальными фандоматами, где можно получить парковочные талоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала мая в Киеве на Подоле расширят пешеходную зону на Контрактовой площади и усовершенствуют схему движения транспорта. Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов.