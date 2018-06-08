Столичная власть на пять дней ограничат движение в районе Нивок

Столичная власть на улице Уссурийской будет проводить ремонтные работы. При этом движение будет ограничено на пять дней.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на с 11 и по 15 июня начиная с восьми часов утра и до пяти часов вечера сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" будут выполнять обустройство асфальтобетонного покрытия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией.

Капитальный ремонт столичного моста Метро начнется в следующем году. Сейчас состояние моста Метро определена как четвертый, то есть - ограниченно работоспособное.