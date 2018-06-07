В столице создали Герб Украины из роз

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Как написал премьер, национальный символ создан из живых роз. Известно, что самый большой цветочный герб создали из живых роз и представили на агровыставке в Киеве.

Эта прекрасная композиция уже попала в Книгу Рекордов Украины", - написал он.

По словам организаторов, на изготовление герба ушло 1840 цветов. Над его созданием в течение одной ночи работали восемь девушек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жительница Мексики Мария де ла Луз (Maria de la Luz) заявила, что она находится на шестом месяце беременности. По этому поводу она даже показала представителям СМИ снимки УЗИ, однако для установления рекорда беременность нужно сначала официально задокументировать.