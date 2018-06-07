01:00 07.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице обещают построить новые дорожные развязки

В украинской столице в скором времени может начаться реконструкция сразу двух транспортных развязок на Троещине. Об этом информирует портал avtoblog.ua.

В столице обещают построить новые дорожные развязки

Отмечается, что Обе развязки расположены на улице Оноре де Бальзака. В частности, в направлении ул. Каштановой на ул. Бальзака обустроят двухстороннее движение.

Известно, что работы планируют завершить в течении девяти месяцев, а стоимость реконструкции – 25 млн. гривен. Пропускная способность этой развязки на ул. Каштановой возрастет до 11 500 авто в сутки, а на ул. Бальзака – до 19 200 авто в сутки.

В свою очередь, еще одним проектом предлагается отремонтировать развязку на пересечении ул. Бальзака и пр. Генерала Ватутина с обустройством дополнительного съезда шириной 5,5 м на проспект. Здесь работы собираются выполнить за три месяца, а оценили их в 13 млн. гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице вновь перенесли реконструкцию Шулявского путепровода на неопределенный срок.  Отмечается, что это связано с тем, что Киевсовет должен рассмотреть петицию с альтернативным вариантом реконструкции.


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