14:15 07.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Подольском районе столицы арестовали двух мошенниц

В Киеве сотрудниками правоохранительных органов были задержаны две мошенницы, которые под видом "гадалок" обманули мужчину и забрали его деньги.

В Подольском районе столицы арестовали двух мошенниц

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня, седьмого июня 2018 года, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от мужчины с заявлением о том, что неизвестные лица незаконно завладели его финансами и скрылись.

Потерпевший утверждал, что встретил на улице двух женщин, которые во время разговора навязали ему гадание и отметили, что для этого необходимы деньги. Как только злоумышленницы выманили сумму в размере 650 гривен, они скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина описал полиции приметы преступниц, и оперативники начали их поиски. Поблизости от места совершения злодеяния они обнаружили и остановили двух женщин, схожих по описанию.

Фигуранток дела задержали. Ими оказались 21-летняя и 31-летняя жительницы Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство по уголовной статье за мошенничество. Женщинам сообщили о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об определении им меры пресечения. Санкция статьи обеспечивает наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", преступник под видом "мольфара" выманил у мужчины из Тернопольской области 25 тыс. долл. за одержание крупной суммы страховки за умершую в Италии жену.


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