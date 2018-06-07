В "Нафтогазе" заявили, что горячей воды в киевских квартирах не будет пока не заплатят долг

Это могло случится еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет.

Об этом в четверг, 7 июня, в своем Twitter сообщила Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Там также заверили, что действуют только в рамках закона и надеются, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником по закону. Надеемся на скорейшее решение этого вопроса, - заявили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская рада срочно обратится к НАК "Нафтогаз" с требованием немедленно решить вопрос газоснабжения котельных и возврат горячей воды в три тысячи столичных многоэтажек.

При этом власти Киева предупреждают " Нафтогаз Украины" о возможных радикальных мерах. Киев будет вынужден прибегнуть к таким мерам, если "Нафтогаз" и дальше будет отказываться от подписания договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".