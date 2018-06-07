10:33 07.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В "Нафтогазе" заявили, что горячей воды в киевских квартирах не будет пока не заплатят долг

Горячая вода в квартирах киевлян может появится уже завтра.

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Это могло случится еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет.

Об этом в четверг, 7 июня, в своем Twitter сообщила Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Там также заверили, что действуют только в рамках закона и надеются, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником по закону. Надеемся на скорейшее решение этого вопроса, - заявили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская рада срочно обратится к НАК "Нафтогаз" с требованием немедленно решить вопрос газоснабжения котельных и возврат горячей воды в три тысячи столичных многоэтажек.

При этом власти Киева предупреждают " Нафтогаз Украины" о возможных радикальных мерах. Киев будет вынужден прибегнуть к таким мерам, если "Нафтогаз" и дальше будет отказываться от подписания договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".


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