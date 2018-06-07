В Киеве на взятке попались двое инспекторов патрульной полиции - ФОТО

Полицейские попались на получении трех тысяч гривен взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, за такие деньги патрульные пообещали не составлять протокол об административном правонарушении гражданину, который был виновником дорожно-транспортного происшествия.

Взяточники были задержан на рабочем месте после получения ими денег. Во время обысков рабочих мест и помещений инспекторов патрульной полиции правоохранители обнаружили и изъяли указанные средства. В настоящее время полицейские задержаны

и им подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Никополе Днепропетровской области в четверг утром, 7 июня, полиция задержала одного из предприятий. Чиновник попался на горячем во время получения 12 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, взяточник требовало от представителя судоходной компании взятку, мотивируя это тем, что только он имеет влияние на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и "поможет" решить вопрос относительно согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда.