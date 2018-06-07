В Киеве на выходных перекроют ряд улиц

С 8 по 10 июня в столице будут проводить съемки мини-телесериала Chernobyl. Вместе с тем общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Как сообщает в среду, 6 июня, Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, начиная с 11:30 и до 15:30 будет перекрыта трасса Е95 от проспекта Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади, а также трасса Е95 от проспекта Голосеевского, 15 в направлении проспекта Науки.

Затем с девяти часов вечера и до полуночи будет перекрыт участок от проспекта Героев Сталинграда, 10 до проспекта Героев Сталинграда, 19.

9 июня с шести часов утра и до восьми часов вечера будет перекрыт участок от проспекта Героев Сталинграда, 10 до проспекта Героев Сталинграда, 19. Затем 11 часов утра и до 17:30 перекроют участки от улицы Константиновской, 36 до улицы Константиновской, 71, от улицы Оболонской, 12 до улицы Оболонской, 9, от улицы Юрковской, 54 до улицы Юрковской, 59/5 и от улицы Оленевской, 16 до улицы Оленевской, 10.

С шести ч сов утра и до девяти часов вечера будут перекрыты участки от улицы Богдана Хмельницкого, 28 до улицы Богдана Хмельницкого, 40/1, от улицы Репина от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко, от улицы Пушкинской, 22 до улицы Пушкинской, 11, от улицы Крещатик, 42-А до улицы Крещатик, 36.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать движение по Шулявскому путепроводу в связи с его реконструкцией.